Росія готує напад під прапором України на Бєлгородську область, – ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії, повідомляє Українська правда.

За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії «Засічна» на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що «Вагнер» будує «Засічну лінію» після зміни назви з «Лінії Вагнера», оскільки «багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії «Вагнер».

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

«Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах», – переконані експерти ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Основні висновки аналітиків ISW:

Кремль може створювати інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області. Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі. Російські військові, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал високоточних систем озброєння. Білоруський прем’єр-міністр здійснив візит до Ірану для обговорення економічного співробітництва та можливих зв’язків у сфері безпеки. Пересування загарбників вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей. Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна. Окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки. Окупаційна влада Криму демонструвала підвищене занепокоєння ударами українських військових по російських наземних лініях зв’язку на півострові, а також бойовими діями на Кінбурнській косі, що тривають. Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони (МО) Росії. Російські джерела продовжують поширювати інформацію про примусове усиновлення українських дітей у російські сім’ї.

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