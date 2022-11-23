Рашисти атакували пологовий будинок на Запоріжжі. Загинуло немовля

У ніч на 23 листопада російські військові атакували ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, внаслідок обстрілу пологового будинку загинула новонароджена дитина.

«Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ. На місці події працюють рятувальники. Смерть рашистам!», – повідомив Олександр Старух.

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