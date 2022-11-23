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Понад 20 потягів затримуються через атаку росіян

Анастасія Диняк

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На час від години до чотирьох запізнюються  22 потяги. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, через масові обстріли росіянами українських міст 22 потяги затримуються в дорозі. Затримки деяких сягають чотирьох годин.

Зокрема:

  • №749/750 Київ – Ужгород (затримка 3 год 55 хв);
  • №31/32 Перемишль – Запоріжжя (затримка 3 год 39 хв);
  • №701/702 Вінниця – Чернігів (затримка 3 год 10 хв);
  • №773/774 Київ – Шостка (затримка 3 год 8 хв);
  • №17/18 Харків – Ужгород (затримка 2 год 59 хв);
  • №711/712 Краматорськ – Київ (затримка 2 год 54 хв);
  • №715/716 Київ – Перемишль (затримка 2 год 53 хв);
  • №119/120 Львів – Запоріжжя (затримка 2 год 52 хв);
  • №275/276 Запоріжжя – Київ (затримка 2 год 49 хвилин);
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль (затримка 2 год 44 хв);
  • №5/6 Запоріжжя – Рахів (затримка 2 год 38 хв);
  • №120/119 Запоріжжя – Львів (затримка 2 год 33 хв);
  • №233/234 Львів – Покровськ (затримка 2 год 3 хв);
  • №85/86 Львів – Запоріжжя (затримка 2 год 3 хв);
  • №749/750 Ужгород – Київ (затримка 2 год 1 хв);
  • №55/56 Київ – Рахів (затримка 1 год 58 хв);
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя (затримка 1 год 43 хв);
  • №705/706 Перемишль – Київ (затримка 1 год 41 хв)
  • №85/86 Запоріжжя – Львів (затримка 1 год 29 хв);
  • №769/770 Хутір-Михайлівський – Жмеринка (затримка 1 год 24 хв);
  • №41/42 Трускавець – Дніпро (затримка 1 год 18 хв);
  • №89/90 Перемишль – Київ (затримка 1 год 9 хв).

«Залізничники продовжують робити все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку. Всі пасажири, які прибудуть на залізничні вокзали після настання комендантської години, зможуть залишитись на освітлених вокзалах на ніч», – наголосили в «Укрзалізниці».

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