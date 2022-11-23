Найпопулярніші міфи про суші та роли

Японська кухня одна з найбагатших та найцікавіших серед тих, які представлені у місті Львів. Обрати й замовити смачні страви можна на сайті Smaki-maki.com, проте необхідно розуміти, які міфи й досі є актуальними та чому у них пора перестати вірити.

Які міфи про японську кухню вже давно варто забути

Серед найпопулярніших міфів ми обрали ті, які чуємо постійно, й про які варто забути, адже вони не відповідають дійсності.

1. Нетрадиційна японська страва

Як правило, коли мова заходить про роли, одразу у голові спливає образ Японії, й думка про те, що це – традиційна страва цієї країни. Однак це не так, оскільки сьогодні й досі тривають дискусії з приводу того, яка країна є засновницею цієї страви. Якщо говорити про звичні для нас роли – то це США, де близько п’ятдесяти років тому їх створив кухар з Каліфорнії. А от базові сашимі та суші – це вже витвір японських майстрів.

2. Не лише з рибою

Багато хто не любить суші, бо думає, що усередині – виключно начинка з риби. Це також міф, адже сьогодні можна знайти безліч ролів, до складу яких не буде входити звичний лосось або біла масляна риба. Наприклад, якщо ви обожнюєте морепродукти – то можете спробувати варіанти з креветками та мідіями, а якщо хочете чогось більш звичного – то з овочами, фруктами та навіть курячим м’ясом.

3. Не тільки сира риба

Звісно, у Японії, яка сьогодні є осередком приготування найсмачніших суші, їх готують в основному зі свіжої, тільки-но виловленої, риби. Однак в Україні акваторій для вилову таких «інгредієнтів» немає, а тому використовують або свіжозаморожену, або термічно оброблену рибку. Можна віднайти варіанти зі смаженими, слабосолоними або навіть печеними шматочками лосося й не тільки.

4. Васабі, який не є васабі

Кому ж не знайомий цей зелений соус, який подається разом з рибкою, щоб додати їй пікантності смаку. Створений з японського хрону, він, як правило, в Україні представлений не зовсім тим, що японці звикли називати «васабі». Технологія виробництва цього додатку настільки складна й заплутана, що виготовляють його виключно в Азії. То що ж подають в українських ресторанах? Замінники, які є значно дешевшими, й розповсюджені навіть в країнах Європи.

5. Споживати не лише паличками

Цікаво, що у ресторанах Японії, якщо ви не вмієте користуватись паличками, ніхто не завадить вам взяти шматочки ролів руками чи виделкою, вмокнути їх у соус, а потім покласти до рота. Є лише один нюанс: не можна відкушувати шматочки ролу, треба споживати його повністю. У Європі таке правило використовується рідко, а тому у ресторанах можна зустріти навіть палички для навчання, якими легше оперувати, якщо ви новачок.

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