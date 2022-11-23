ОСТАННІ НОВИНИ

Найпопулярніші міфи про суші та роли

Омелян Шевчук

|

Японська кухня одна з найбагатших та найцікавіших серед тих, які представлені у місті Львів. Обрати й замовити смачні страви можна на сайті Smaki-maki.com, проте необхідно розуміти, які міфи й досі є актуальними та чому у них пора перестати вірити.

Які міфи про японську кухню вже давно варто забути

Серед найпопулярніших міфів ми обрали ті, які чуємо постійно, й про які варто забути, адже вони не відповідають дійсності.

1. Нетрадиційна японська страва

Як правило, коли мова заходить про роли, одразу у голові спливає образ Японії, й думка про те, що це – традиційна страва цієї країни. Однак це не так, оскільки сьогодні й досі тривають дискусії з приводу того, яка країна є засновницею цієї страви. Якщо говорити про звичні для нас роли – то це США, де близько п’ятдесяти років тому їх створив кухар з Каліфорнії. А от базові сашимі та суші – це вже витвір японських майстрів.

2. Не лише з рибою

Багато хто не любить суші, бо думає, що усередині – виключно начинка з риби. Це також міф, адже сьогодні можна знайти безліч ролів, до складу яких не буде входити звичний лосось або біла масляна риба. Наприклад, якщо ви обожнюєте морепродукти – то можете спробувати варіанти з креветками та мідіями, а якщо хочете чогось більш звичного – то з овочами, фруктами та навіть курячим м’ясом.

3. Не тільки сира риба

Звісно, у Японії, яка сьогодні є осередком приготування найсмачніших суші, їх готують в основному зі свіжої, тільки-но виловленої, риби. Однак в Україні акваторій для вилову таких «інгредієнтів» немає, а тому використовують або свіжозаморожену, або термічно оброблену рибку. Можна віднайти варіанти зі смаженими, слабосолоними або навіть печеними шматочками лосося й не тільки.

4. Васабі, який не є васабі

Кому ж не знайомий цей зелений соус, який подається разом з рибкою, щоб додати їй пікантності смаку. Створений з японського хрону, він, як правило, в Україні представлений не зовсім тим, що японці звикли називати «васабі». Технологія виробництва цього додатку настільки складна й заплутана, що виготовляють його виключно в Азії. То що ж подають в українських ресторанах? Замінники, які є значно дешевшими, й розповсюджені навіть в країнах Європи.

5. Споживати не лише паличками

Цікаво, що у ресторанах Японії, якщо ви не вмієте користуватись паличками, ніхто не завадить вам взяти шматочки ролів руками чи виделкою, вмокнути їх у соус, а потім покласти до рота. Є лише один нюанс: не можна відкушувати шматочки ролу, треба споживати його повністю. У Європі таке правило використовується рідко, а тому у ресторанах можна зустріти навіть палички для навчання, якими легше оперувати, якщо ви новачок.

Замовити суші з доставкою у Львові

А якщо ви хочете замовити найсмачніші та традиційні варіанти суші – тоді обирайте заклад під назвою Смакі-Макі.

Ресторан пропонує власну кур’єрську доставку, а ще – широке меню, де можна знайти як класику, так і більш незвичні, авторські варіанти страв.

Також заклад пропонує зручні способи оплати та доставки замовлення, можливість купувати за акційними цінами й користуватись актуальними знижками!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал