Майже 20% переселенців хочуть залишитись у Львові

Понад 56% українців, які були вимушені переїхати до Львова через повномасштабні бойові дії у своєму регіоні, планують повернутися додому. Натомість майже 20% вирішили залишитись. Про це свідчать результати опитування, яке проводив серед ВПО Інститут міста 27 жовтня – 4 листопада.

Абсолютна більшість ВПО у Львові – це жінки (75%). Третина з них переїхала разом із дітьми. Щодо віку, то лідирує категорія 31-40 років (майже 30%), проте старших людей теж є чимало – майже по 20% у категорії 41-50 і 60+ років, ще 14% – 51-60 років.

70% всіх переселенців у Львові – із Донбасу та Харківщини.

Повернутися додому, коли це дозволить без пекова ситуація, збираються 56,8% опитаних переселенців. Натомість майже 20% вирішили залишитись у Львові, а 23% опитаних ще не визначились.

Разом із тим більшість переселенців кажуть, що не знають, коли зможуть поїхати додому. Серед часових розрахунків люди найбільше схиляються до того, що на це потрібно від 6 місяців до року.

43% переселенців у Львові оселились у модульних будиночках, ще 24% орендують квартиру, а 18% живуть у прихистках, школах та інших місцях тимчасового перебування.

Орендують кімнату 8% опитаних, 6% – живуть у родичів чи друзів, а 0,3% заявили, що змушені мешкати на вулиці.

Роботу у Львові наразі знайшла третина переселенців.

Дослідження проводила комунальна установа Інститут міста на замовлення факультету архітектури Варшавської політехніки з 27 жовтня до 4 листопада методом анкетного опитування. Участь у ньому взяли 400 внутрішньо переміщених осіб. Похибка не перевищує 5% з імовірністю 0,95.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.