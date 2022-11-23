Львів – молодіжна столиця Європи 2025

Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року на міжнародному конкурсі в албанському місті Тірана. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Москаленко наголосив, що ця перемога усіх українських міст – від Львова до Маріуполя, від Херсона – до Києва.

«Ця перемога – шана всій українській молоді – всім тим, хто боронить Незалежність – захисникам, волонтерам, підприємцям, всім, хто наближає перемогу! Кожному і кожній!», – наголосив він.