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Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями

Андрій Котенський

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Оповіщення про повітряну небезпеку може працювати із перебоями через відсутність електроенергії у місті. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами мера у місті вимкнулось 70% світлофорів то ж водіїв закликають бути максимально обережними.

«Водії, будьте уважні та взаємоввічливі! 70% світлофорів – не працює. Після відбою на найскладніших перехрестях працюватимуть регулювальники», – повідомив Андрій Садовий.

Як відомо, трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Замість них на лінії виїхали додаткові автобуси.

Рятувальники вже приступили до відновлюваних робіт.

Як відомо, 23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Місто Львів залишилось повністю знеструмленим.

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