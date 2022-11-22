Вахтанг Кіпіані: «Тисячі з нас до цієї перемоги, як мінімум не доживуть»

Український журналіст, публіцист, історик грузинського походження, а сьогодні боєць ЗСУ Вахтанг Кіпіані про блюзнірство української влади до цінностей Майдану, зневіру до українського правосуддя і небезпеку толерування зла, яке пристосовується та за потреби одягає піксель і вишиванку:

«Ненавиджу пости у Facebook, де френди аналітично й розважливо розмірковують про те, що буде після перемоги. Бо тисячі з нас до цієї перемоги, як мінімум не доживуть. Сотні тисяч назавжди залишаться за кордоном і їхні діти будуть поляками, ірландцями, чехами, німцями. Сотні тисяч повернуться з війська, не з курорту. М’яко кажучи, втомленими, з купою видимих і невидимих проблем. Їх зустріне країна, яка вивчила уроки? Ні.

Їх зустріне влада довбограїв, які ніяк не можуть і не хочуть позбавити членів заборонених (про)російських партій депутатських мандатів (про суди і реальні вироки навіть не кажу – бо нема на це жодних надій), які не можуть знищити російську ДРГ під назвою «УПЦ», які витрачають гроші на теплу водичку і привабливу картинку «єдиних новин» і успішно в ручному режимі будують авторитаризм, де переможцями будуть оголошені ті, кого на відміну від солдат і генералів щодня показували по телевізору.

Говорити вони навчились. Промовляють саме те, що суспільство хоче почути – від русофобських матюків, кличу «Слава Україні!» і до блюзнірських саме сьогодні дописів про повагу до цінностей Майдану (хоча 90% з тих, хто сьогодні при владі були або в обслузі антимайдану, або їм було пох.).

Звідки цей песимізм? Від спостереження за українською політикою, починаючи з 1989 року. Толерування зла робить його резистентним, воно пристосовується, одягає за потреби піксель і вишиванку, але ніколи не міняє суть.

Щойно прочитав допис видатного громадянина і спортсмена Романа Зозулі про те, хто увійшов кілька днів тому у НОК. Ознайомтесь і ви, цей перелік – це наче бачиш парад рязанських десантників на Хрещатику».

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