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США виділили Україні ще 4,5 мільярда доларів допомоги

Наталя Дуляба

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Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення Україні бюджетної підтримки розміром 4,5 мільярда доларів. Про це пише Укрінформ.

Як розповіла глава Мінфіну США Дженнет Єллен, новий транш фінансової допомоги Україна отримає як грант. Ці 4,5 мільярда доларів почнуть виплачувати вже найближчими тижнями.

«Ці кошти допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальну допомогу для людей похилого віку та вразливий категорій людей», – сказала вона.

Дженнет Єллен додала, що у поєднанні з підтримкою США у сфері безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Росії.

Із цими 4,5 мільярдами доларів фінансова підтримка Штатів України під час повномасштабної війни сягне 13 мільярдів доларів. Йдеться суто про гранти, тобто кошти, які не потрібно повертати.

«Ми заохочуємо й інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна», – зазначила Єллен.

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