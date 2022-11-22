СБУ затримали колабаранта, який «вибивав» з херсонців голоси на псевдореферендумі

У деокупованому Херсоні Служба безпеки України затримала колабаранта, який погрожував місцевим мешканцем та вимагав голосувати за приєднання до РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, херсонець на початку повномасштабної війни добровільно почав співпрацювати з росіянами. Згодом він отримав «посаду» та утримання за рахунок Росії.

Колаборант був представником «виборчої комісії» окупантів та допомагав з організацією так званого «референдуму» на території Херсонщини.

Зокрема, чоловік ходив по квартирах місцевих мешканців та вимагав у них «проголосувати» за приєднання до РФ. Якщо люди відмовлялися, він погрожував фізичною розправою та кликав озброєних окупантів, які «чергували» біля під’їзду.

Потім «бюлетені» колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації незаконних виборів на окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.