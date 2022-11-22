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Росіяни спалювали тіла побратимів на сміттєзвалищі в Херсоні

Анастасія Диняк

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Росіяни під час окупації Херсонщини вивозили тіла своїх військових і, ймовірно, спалювали їх там. Про це пише The Guardian.

Так, видання посилається на свідчення місцевих мешканців. За їхніми словами, херсонцям заборонили наближатися до території сміттєзвалища, адже росіяни вивозили туди тіла загиблих побратимів, а потім спалювали їх.

Люди помічали російські вантажівки, з яких діставали чорні мішки, а згодом підпалювали їх. Після цього повітря наповнювалося жахливим смородом горілої плоті.

Працівники звалища додають, що окупанти обрали найбільш ізольовану територію смітника. А також, що росіяни могли замінувати територію перед своєю втечею.

У The Guardian наголосили, що наразі не можуть підтвердити отриману інформацію, однак на сміттєзвалищі й досі можна побачити залишки російських прапорів, форми і шоломів.

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