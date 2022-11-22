Окупанти атакували Херсонщину: є загиблі

Російські військові вчергове обстріляли Херсонщини. Чотири людини госпіталізували, одна з них – не вижила. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Так, унаслідок обстрілів Херсону до обласної лікарні потрапили четверо місцевих мешканців. На жаль, одна людина під час госпіталізації померла. Зокрема, в Дніпровському районі міста росіяни поцілили в квартиру.
Окрім того, унаслідок атаки на Антонівку постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.
також окупанти не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі Дніпра. Противник веде вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.
Однак, до області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк