Окупанти атакували Херсонщину: є загиблі

Російські військові вчергове обстріляли Херсонщини. Чотири людини госпіталізували, одна з них – не вижила. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Так, унаслідок обстрілів Херсону до обласної лікарні потрапили четверо місцевих мешканців. На жаль, одна людина під час госпіталізації померла. Зокрема, в Дніпровському районі міста росіяни поцілили в квартиру.

Окрім того, унаслідок атаки на Антонівку постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

також окупанти не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі Дніпра. Противник веде вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Однак, до області надходить гуманітарна допомога, відновлюються станції мобільного зв’язку.