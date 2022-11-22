На Львівщині син мера та експрацівник СБУ побили львівського прокурора

Племінник міського голови Бібрки Андрій Люлик та син старости села Стрілки Бібрської громади, колишній працівник СБУ Олег Влах побили прокурора Львівської обласної прокуратури Остапа Абрагамця. Про це пише ZAXID.NET.

Так, інцидент стався в ніч на 7 листопада близько опівночі у Бібрці. За словами місцевих мешканців, нетверезі Олег Влах та Андрій Люлик на авто в’їхали в електроопору та заблокували рух дорогою.

Пізніше тудою ж проїжджав прокурор Львівської обласної прокуратури Остап Абрагамець, однак п’яні чоловіки відмовились його пропустити, через що виникла бійка і вони побили прокурора.

Мер Бібрки Роман Гринус підтвердив інцидент з його племінником, однак заперечив, що той потрапив у ДТП.

«Це сталося близько опівночі. Вони верталися з дня народження, чи то машина їм заглохла, стала поперек дороги. А цей прокурор їхав, вони його не пропускали, між ними виникла конфліктна ситуація», – розповів посадовець.

Гринус додав, що правоохоронці вже зверталася в міську раду за характеристиками винуватців бійки.

«Поліція приходила, брала характеристики з місця проживання. Племінник позитивно характеризується, до відповідальності не притягався, хіба ще в дитинстві. Працює на роботі», – зазначив він.

Постраждалий прокурор зняв побої у Бібрській лікарні та написав заяву в поліцію ще 7 листопада, у день інциденту. За даними поліції, кримінальне провадження розпочали за статтею 296 (Хуліганство) ККУ.

Зазначимо, за хуліганство, вчинене групою осіб, порушникам може загрожувати до чотирьох років за ґратами.

Наразі суд обрав Олегу Влаху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а Андрію Люлику – цілодобовий домашній арешт.

Окрім того, до суду скеровано дві адмінстративні справи щодо Андрія Люлика – за пошкодження дорожніх споруд та самовільне залишення місця ДТП.

Довідка:

32-річний Андрій Люлик працює садівником у курортному комплексі Edem Resort Medical & Spa у Стрілках. Власником комплексу є екс-нардеп від «Свободи» Ігор Кривецький.

28-річний Олег Влах, є співвласником ТОВ «Готель Олімп» в Ужгороді. Раніше він працював у Службі безпеки України, був у відрядженні в Бахмуті.

У 2019 році Влаха засудили за шахрайство та підробку документів. Справа стосувалася пенсій мешканцям тимчасово окупованого Донбасу. Тоді він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості та залишився на волі.

Його оштрафували на 8,5 тисяч гривень та змусили відшкодувати державі 87,7 тисяч гривеь збитків.

Окрім того, Олег Влах уже був помічений у бійці навесні 2021 року та був фігурантом кримінального провадження про умисне легке тілесне ушкодження (ч.1 ст.125 ККУ). Однак Пустомитівський районний суд закрив справу через відмову потерпілого від обвинувачення.

Постраждалий прокурор Остап Абрагамець працює прокурором відділу забезпечення обвинувачення Львівської обласної прокуратури. Коментувати згаданий інцидент він відмовився.