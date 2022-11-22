На Луганщині мобілізованим видають форму загиблих окупантів

На Луганщині мобілізованим видають форму з вбитих та поранених військових, а нове екіпірування можна знайти на місцевих ринках. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОВА.

Так, новомобілізовані солдати знаходять у кишенях форми особисті речі попередніх власників, які були поранені чи загинули. Натомість екіпірування, яке надходить з так званої «ЛНР» продають на місцевих ринках.

Окрім того, в ОВА додали, що ситуація в області залишається важкою. Зокрема, в Рубіжному місцеві мешканці вимушені самостійно лагодити дахи та вікна. Місто досі без води та світла.

Також у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування. Продукти до міста не привозять, гуманітарної допомоги також немає.

Зазначимо, 21 листопада українські військові відбили атаки російських окупантів поблизу Стельмахівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Макіївки, росіяни вели оборону та обстрілювали з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Українська авіація 21 листопада завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України упродовж доби уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.