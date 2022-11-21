Віталій Шабунін: «У Зеленського заблокували переговори про вступ України до ЄС»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про введення в дію скандальної правки в закон № 2736 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…», яка скоротила строк статусу перевірки політично значущих осіб (Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після залишення посади:

«Я погоджуюся з віцепрем’єркою Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни.

Не можливий цей вступ з жадібною і дрібʼязковою політичною елітою.

Президент підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками.

Нагадаю, що боротьба з відмиванням коштів – одна з семи вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Однією правкою політики ухайдохали систему фінансового моніторингу себе коханих (скоротидли строк статусу ПЕП, а значить, заблокували переговори про вступ України до ЄС.

Очевидно, що цю правку доведеться відголосувати, пробачте, в зад.

Сподіваюся, що відбудеться це якнайближче до виборів, щоб всі згадали, чим саме займалася влада під час жорстоких боїв на Донеччині.

А влада скасувала пожиттєвий фінансовий моніторинг для політично значимих осіб – тобто для себе.

Відтепер політично значимі особи (PEP) підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Дуже зручно, наприклад, для депутатів, яким треба легалізувати кеш, що його вони кілька років отримували в конвертах.

Три роки після закінчення терміну «побідував», а там, тільки випавши з-під моніторингу, кешару легалізнув, та й живеш собі, як і годиться справжньому «слузі народу».

Коли лобісти цього трешу переконують, що ніде в світі немає пожиттєвого фінмоніторингу, знайте – вони брешуть.

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP є, наприклад, в Австрії, Бельгії, Кубі, Данії, Єгипті, Ефіопії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ямайці, Литві, Мексиці, Панамі, Норвегії, Сербії, Словенії, Іспанії, Британії та в багатьох інших.

Підсумовуючи: заради можливості відмити бабло частина влади зламала одну з семи обовʼязкових вимог ЄС щодо вступу туди України».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.