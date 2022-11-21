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Швидке виведення коштів з FAVBET: Доступні способи

Омелян Шевчук

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FAVBET є одним з найбільш популярних серед ліцензійних онлайн-казино України. Сайт favbet.ua щодня відвідують тисячі гравців, а система обробляє десятки тисяч трансакцій: поповнення депозитів, нарахування бонусів, зняття виграшів. Зважаючи, що на платформу постійно приходять нові гравці, підготували для них коротку інструкцію у форматі «Питання та відповіді» з виведення свої перших виграшів.

Кому доступні ігри на гроші в онлайн-казино FAVBET?

Зважаючи, що «Фавбет» є легальним закладом, який працює відповідно до українського законодавства, весь функціонал платформи доступний лише гравцям, що досягли 21-річного віку, не мають судових заборон на гру та пройшли процедуру верифікації.

Що таке верифікація?

Верифікація – стандартна для більшості онлайн-казино процедура, яка полягає у встановленні особистості гравця. Для того, щоб пройти верифікацію на favbet.ua, вам треба бути зареєстрованим гравцем, заповнити особисті дані в профілі та додати фото документа, що засвідчує особу, після чого дочекатись повідомлення від казино з підтвердженням верифікації. Максимальний час перевірки становить 72 години, але зазвичай відповідь приходить вже за годину-дві. Після верифікації гравець отримає доступ до ігор на гроші та може поповнювати депозит і знімати кошти.

Як вивести виграш?

Управління рахунком гравця відбувається через особистий кабінет у розділі «Баланс». Для виведення грошей вам потрібно перейти на вкладку «Виведення» та обрати необхідну платіжну систему.

Які платіжні системи підтримує платформа?

FAVBET співпрацює з системами VISA та Mastercard, тобто виведення можливе на будь-які картки цих компаній, незалежно від банку. Однак зверніть увагу, що картка має належати саме вам – вивести виграш на рахунок друга або навіть близького родича система не дозволить.

Як швидко кошти зарахуються на мій рахунок?

Максимальний строк – 24 години, незалежно від суми. Точний час залежить від конкретного банку, але в цілому зарахування відбувається швидше.

Який розмір комісії?

Незалежно від суми коштів, яку ви виводите, оператор застосовує комісію 1.5%. Тобто 15 грн. на кожну 1000.

Чи є ліміти на виведення?

Так, однак досить лояльні. Мінімальна сума, яку можна виводити – 100 грн. Разовий максимум – 29 900 грн., однак всього за добу можна вивести 150 000 грн.

Хто сплачує податки з виграшу?

FAVBET – легальне казино, тому виступає податковим агентом та самостійно утримує необхідну суму податку з вашого виграшу, щоб потім перерахувати її до держбюджету. За законом загальна сума податку на виграш становить 19,5% (18% з них – податок на доходи фізичних осіб, а ще 1,5% – військовий збір).

Що робити, якщо гроші не прийшли?

Технічні збої трапляються, особливо зважаючи на поточну ситуацію з електроенергією. Спочатку варто звернутись до свого банку та з’ясувати, чи не затримали вони платіж з якихось причин. Якщо платежу не було, час звертатись до цілодобової служби підтримки FAVBET через онлайн-чат на сайті, за номером гарячої ліній 0 (800) 213 283 або написавши на [email protected]. Фавбетівці відомі своїм відповідальним ставленням до будь-яких фінансових зобов’язань перед гравцями, тому скоріше за все вашу проблему буде вирішено у найкоротший термін.

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