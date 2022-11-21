СБУ завершила розслідування щодо агента терориста Стрєлкова-Гіркіна

Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду. Один з них працював на російського терориста терориста Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, на Донеччині СБУ затримала двох російських агентів, які збирали дані про переміщення та дислокацію українських військових на східному напрямку. Один з них – особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

За даними правоохоронців, після початку повномасштабного вторгнення чоловік самостійно зв’язався з Гіркіним через заборонену соцмережу «Одноклассники» та запопонував свою допомогу.

За вказівками терориста він збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

Ще одним агентом виявився виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ. Він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Зокрема, чоловік намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їх геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами.