Російський військовий підтвердив факти мародерств та ґвалтуваннь в Україні

Російський військовий Нікіта Чібрін із 64-ї мотострілецької бригади, який утік із фронту і зумів переправитися до Іспанії, підтвердив факти численних військових злочинів армії РФ у Київській області. Про це Чібрін повідомив в інтерв’ю The Insider, пише Українська правда.

Російський військовий розповів про мародерство, підтвердив факт зґвалтування солдатами РФ жінок в Андріївці.

За словами військовослужбовця, російські солдати перебувають у жахливих умовах на фронті. Командування чинить фізичний і психологічний тиск на тих, хто хоче покинути фронт або через потрапляння в полон. Їх залякують, що якщо вони потраплять у полон то їм відріжуть член або яйця…

«Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини в Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя тощо. «Синдром Рембо» вмикався. Брали прикраси з будинків, мобільні пристрої…

У них через це все їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок в Андріївці, коли зґвалтували матір і доньку. Четверо хлопців зробили це…

Люди не були довго в нормальному світі. У них не було нормальних умов. Українська армія показувала кадри окопу, де в них усе по-людськи: притулок, ізоляція від вологи, ліжка нормальні, електрика. В армії України ставлення до своїх солдатів набагато краще», – говорить Нікіта Чібрін

Військовослужбовець також розповів, що прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. Через те, що він утік і відмовився стріляти, від нього відвернулися всі, зокрема сім’я.

Чібрін заявив, що хоче дати свідчення в міжнародному суді: «Мені немає чого приховувати. Це злочинна війна, яку почала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення».

В армію Чібрін пішов улітку 2021 року – за його власним зізнанням, через фінансові проблеми. В Україну, стверджує військовий, його бригаду завезли обманом. За словами Чібріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва. У цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.

16 червня він зміг покинути Україну, сховавшись у вантажівці, яка прямувала до Росії. Після втечі він зв’язався з правозахисниками з Gulаgu.net, щоб ті допомогли йому покинути Росію.

15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чібріна, поки його заява перебуває на розгляді, його розмістять у тимчасовому центрі для біженців.

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