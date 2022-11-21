Росіяни обговорюють загибель 80 тисяч своїх військових, – перехоплення

Російський окупант підтверджує втрату 80 тисяч військових ЗС РФ у війні проти України. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила й оприлюднила українська розвідка.

Рашист, який зараз воює в Україні, своєму знайомому розповідає про загибель чергового контрактника і нарікає на російську пропаганду, яка замовчує втрати РФ. Співрозмовник каже, що його дратує риторика росТБ про те, яка щоразу говорить лише про «значні досягнення на війні».

«У нас ходять чутки уже, що загинули 80 тисяч (військових РФ, – ред.)…», – додає окупант.

Після цього росіяни беруться обговорити мобілізацію в РФ. Кажуть, що наразі набір військових призупинили, але навіть коли й відновлять, то охочих воювати буде мало.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними Генштабу, у війні проти України Росія втратила 84 600 своїх військових. І йдеться лише про вбитих, кількість поранених у рази більша.

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