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Павло Ткачук: «Українські десантники є справжнім жахіттям для окупантів»

Наталя Дуляба

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Очільник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук про роль Десантно-штурмових військ у війні з російськими окупантами:

«Недаремно День десантно-штурмових військ ЗСУ відзначаємо саме у свято Архистратига Михаїла – ангела небесного воїнства. Його крила і меч додають воїнам-десантникам сили духу та віри у перемогу.

Символічно, що ім’я Архистратига Михаїла, тісно пов’язано саме із боротьбою Божого війська проти нечистих сил і перемогою добра над злом. Сьогодні, коли українська армія дає гідну відсіч російським силам зла, цей символ нашого війська як ніколи актуальний.

Саме українські десантники одними з перших повсякчас стоять на захисті Батьківщини. Для російських окупантів вони є справжнім жахіттям та смертельною небезпекою.

Шановні воїни десантно-штурмових військ! Низько вклоняюсь світлій пам’яті ваших полеглих у боях побратимів та посестер. Дякую кожному з вас за вірність, мужність і професіоналізм.

Слава Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України! Слава Україні! Героям Слава!».

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