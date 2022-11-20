ЗСУ знищили вже 84 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 84 210 військових, 2 886 танків, 5817 бойових машин та 1537 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 20 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько/ about 84210 (+330) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2886 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,
- артилерійських систем – 1868 (+1) од,
- РСЗВ– 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0)
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка