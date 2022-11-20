У Львові безвісти зник 11-річний хлопчик

У Львові оголосили в розшук 11-річного Андрія Сеніва. Хлопчик вийшов з дому зранку 19 листопада і досі не повернувся. Про це йдеться у Facebook Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації.

11-річний Андрій Сенів вийшов з дому по вулиці Кошиця у Львові о 12:00 год. 19 листопада та зник безвісти. Був одягнений в синю куртку, чорні спортивні штани та чорні черевики.

Хлопчик має худорляву тілобудову, зріст 150 см, світле волосся та блакитні очі.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Андрія Сеніва, просять повідомляти за номером 102 або на гарячу лінію 0-800-310-911.

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