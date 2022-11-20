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Аалітики США спрогнозували, коли Росія залучить додаткові мобілізовані сили

Ольга Денисяка

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Армія РФ вже найближчим часом може залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України. Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW), передає Радіо Свобода.

Аналітики дійшли до такого висновку, спираючись на те, що мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ завершили навчання у Брестській області Білорусі.

«Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області», – йдеться у звіті ISW.

Фахівці поінформували, що війська РФ починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.

Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. Новоприбулих бійців розміщують у покинутих будинках в Красному та Сімейкиному.

За інформацією фахівців, частина передислокованих солдат Росії прибуває до Новоайдару, що розташований приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька, а також до Маріуполя.

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