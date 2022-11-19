ЗСУ ліквідували ще понад 400 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 83 880 військових, 2 885 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 19 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 83 880 (+420) осіб,
- танків ‒ 2 885 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 867 (+2) од,
- РСЗВ ‒ 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 368 (+2) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 536 (+5),
- Крилаті ракети – 480 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк