З російського полону повернули трьох морських піхотинців

З російського полону до України повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомили у пресслужбі командування ВМС України.

Так, у командуванні зазначили, що звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

«Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг “Своїх не полишаємо” для нас не просто слова», – йдеться у повідомленні.