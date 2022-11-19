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У Запоріжжі понад 17 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання

Анастасія Диняк

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Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю без теплопостачання залишилися 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Так, за даними Старуха, аварійні служби намагаються якнайшвидше повернули тепло до будинків. Роботи планують закінчити до 23:00 год.

«Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи. Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло», – зазначив очільник ОВА.

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