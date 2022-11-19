У ЛМР розповіли, як відключення світла вплине на навчання

Начальник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк заявив, що у разі довгої відсутності тепла та електропостачання заклади освіти у Львові перейдуть на дистанційну форму навчання. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, за словами Закалюка, деякі школи залишаються без світла та опалення на кілька годин. Окрім того, в дитячих садочках з електричними плитами неможливо забезпечити дітей трьохразовим харчуванням.

«Просимо з розумінням до цього відноситися. Відтак, якщо у школі довго не буде світла чи опалення ми будемо просити перейти на дистанційну форму навчання, щоб діти були в безпеці і теплі», – зазначив він.