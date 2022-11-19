Львівщина передала «гуманітарку» Херсонщині

Львівщина відправила дві вантажівки з гуманітарною допомогою на деокуповану Херсонщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Так, у двох фурах мешканцям Херсонської області передали продукти харчування, пристосування для обігріву, засоби гігієни та інші необхідні речі.
Наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. Роciяни знищили там практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню», – зазначив Козицький.
Він також додав, що нову партію допомоги планують відправити вже з понеділка.
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Анастасія Диняк