Львівщина передала «гуманітарку» Херсонщині

Львівщина відправила дві вантажівки з гуманітарною допомогою на деокуповану Херсонщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, у двох фурах мешканцям Херсонської області передали продукти харчування, пристосування для обігріву, засоби гігієни та інші необхідні речі.

Наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. Роciяни знищили там практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню», – зазначив Козицький.

Він також додав, що нову партію допомоги планують відправити вже з понеділка.