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Кількість дитячих жертв зросла: росіяни вбили 4-місячне немовля

Анастасія Диняк

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Станом на ранок суботи, 19 листопада, російські військові вбили 437 дитини в Україні, ще щонайменше 837 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 423, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Запорізькій – 75, Дніпропетровській – 32.

18 листопада у селі Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку впритул військовослужбовцями РФ розстріляно родину разом з двома дітьми віком 5 та 14 років.

17 листопада у лікувальному закладі від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Він бу поранений під час обстрілу ворогом села Циркуни Харківської області.

Стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ракетного удару по приватному будинку 17 листопада в місті Вільнянськ Запорізької області.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 719 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 332 з них зруйновані повністю.

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