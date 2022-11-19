Атака на Запоріжжя: під завалами люди

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Під завалами можуть бути люди. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Так, у п’ятницю, 18 листопада, увечері у Запоріжжі зафіксували п’ять прильотів по об’єкту інфраструктури. Унаслідок обстрілу у приміщенні виникла пожежа.
«Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів», – зазначив Куртєв.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також додав, що росіяни завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури.
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Анастасія Диняк