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У Маріуполі дітей та дорослих змушують в’язати шкарпетки для окупантів

Анастасія Диняк

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У тимчасово окупованому Маріуполі «влада» розпочала так звану культурно-патріотичну акцію «Теплая Zабота». Місцевих мешканців змушують шити одяг для російських військових. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, чинна Маріупольська міськрада оприлюднила документ «відділу культури адміністрації міста» у якому йдеться про запровадження так званої культурно-патріотичної акції «Теплая Zабота».

Людей закликають сприяти розвитку «системи патріотичного виховання громадян ДНР», а також підтримати російських окупантів.

«Культурно-патріотичну акцію «Теплая Zабота» запроваджують російські окупанти у Маріуполі. І вона направлена зовсім не на підтримку мирних жителів, які замерзають у місті. Її мета – шиття одягу для російських військових. Тобто тих, хто вбивав маріупольців і продовжує вбивати український народ», – зазначили у міськраді.

Окрім того, росіяни планують залучити до пошиття одягу викладачів та вихованців закладів культури.

«Тож наших дітей змусять шити одяг російським вбивцям та окупантам. І це в той час, коли самі діти та їх батьки замерзають у будинках без вікон та опалення. Цинізм не має меж», – йдеться в повідомленні.

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