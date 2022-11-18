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П’ятьох медиків львівської тероборони відзначили медаллю «За врятоване життя»

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами п’ятьох медиків 103 окремої бригади територіальної оборони. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, медаллю «За врятоване життя» нагородили:

  • Білавку Ростислава Ігоровича – старшого лейтенанта медичної служби
  • Дихтяр Марію Володимирівну – старшого лейтенанта медичної служби
  • Клейменову Ірину Ігорівну – старшого солдата
  • Мельця Івана Васильовича – капітана медичної служби
  • Цапа Петра-Афанасія Михайловича – молодшого сержанта.

Всі ці медики служать у складі львівської 103 бригади тероборони і рятують життя наших військових у зоні бойових дій.

«Вітаємо! Пишаємось і дякуємо», – зі свого боку відзначив Максим Козицький.

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