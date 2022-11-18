П’ятьох медиків львівської тероборони відзначили медаллю «За врятоване життя»

Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами п’ятьох медиків 103 окремої бригади територіальної оборони. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, медаллю «За врятоване життя» нагородили:

Білавку Ростислава Ігоровича – старшого лейтенанта медичної служби

Дихтяр Марію Володимирівну – старшого лейтенанта медичної служби

Клейменову Ірину Ігорівну – старшого солдата

Мельця Івана Васильовича – капітана медичної служби

Цапа Петра-Афанасія Михайловича – молодшого сержанта.

Всі ці медики служать у складі львівської 103 бригади тероборони і рятують життя наших військових у зоні бойових дій.

«Вітаємо! Пишаємось і дякуємо», – зі свого боку відзначив Максим Козицький.

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