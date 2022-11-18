На Миколаївщині СБУ затримала «високопоставлену» колаборантку

Служба безпеки України затримала колаборанку, яка очолювала «апарат» так званої адміністрації росіян на окупованій частині Миколаївщини. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, мешканку міста Снігурівка затримали на деокупованій території Миколаївської області. За даними правоохоронців, жінка добровільно приєдналась до «адміністрації» ворога та обіймала посаду «голови апарату» у незаконному органі влади Снігурівського району.

Зокрема, жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Вона займалася документацією для видачі «гуманітарної допомоги» та виплат окремій групі Снігурівки.

Окрім того, колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Росії.

Після деокупації району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, однак не встигла.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зрадниці загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.