Микола Савельєв: «У багатьох підрозділах ЗСУ досі відсутня зимова форма»

Львівський журналіст-криміналіст, редактор газети «Ратуша», доброволець Львівської 103 бригади ТрО Микола Савельєв (Волоцюга) про те, що до 18 листопада 2022 року не всі підрозділи ЗСУ отримали зимову форму, що може призвести до втрати боєздатності наших захисників:

«Злий пост. Ну що, дорогі командири і начальники, те, про що так довго говорили на ТБ і писали в соцмережах, таки сталось: прийшла зима!

Щиро вітаю тих бойових побратимів, хто отримав нову зимову форму з Литви і Канади. Знаю, що такі, Богу дякувати, є. Мої грануляції і тим, батальйонам і бригадам ТРО, котрим купівлю нової зимової форми профінансували з бюджетів їх міст – це зробили достойні керівники славних міст України.

А тепер питання до військових керівників (мова не про взводних, чи ротних): ВИ ОБНАГЛІЛИ?!! Свою псевдо – діяльність по забезпеченню зимовою формою ви дружно і корпоративно сховали за фразою: «Ми вже давно зробили заявку на форму», і думаєте, що це все?! (далі йде ненормативна лексика).

Дурних нема, і бійці прекрасно розуміють на що саме ви, бюрократичні ви наші, розраховуєте: рятуючись від холодів на позиціях, бійці почнуть активно самі купувати собі все, що потрібно! Кинуть клич по родині, волонтерах, побратимах – і за якийсь неповний місяць керівництво бригад зможе відзвітуватися, мовляв, до зими готові!!! А чи не оху.. (далі йде багато розмаїтої ненормативної лексики)?!

Воно, звичайно, набагато легше дивувати населення гучними обіцянками в пресі, і на бордах, ніж впритул зайнятися постачанням в частину зимового одягу та взуття (тим паче, як запевняє керівництво Міноборони на складах ця форма є), але хто б воно цим займався, коли завжди можна сховати власне неробство чи некомпетентність за патріотичними гаслами, чи нагадати бійцям, що вони мають бойових 100 тисяч, от хай з них і одягаються, правда?! Це все настільки цинічно і брутально, що не вистачає навіть ненормативної лексики.

Та волонтери і так вже напружуються з останніх сил, бо і люди, і бізнес нині фінансово виснажені! Чому солдат з вашої вини ледь не зобов’язаний самоекіпіруватись, коли одночасно з цим цілі контейнери форми з- за кордону потрапляють на реалізацію в комерційні структури і за це ніхто не покараний?!!! А чи знаєте ви як на мові кримінальної відповідальності звучить фраза про відсутність зимової форми? Вслухайтесь: «Дії, які призвели до втрати боєздатності підрозділом»!!! Кілька раз прочитайте цю фразу вголос – і негайно кидайтесь щось робити! Не шукати цапа відбувайла, не ховатись за валом паперових рапортів, не «взувати» з плеча начпотилу, а щось реальне робити!!!

Бо те, що 18 Листопада 2022 року в багатьох підрозділах відсутня зимова одежа – це не службова недбалість, а службовий злочин, який ніхто, власне кажучи, і не приховує, демонструючи цим одночасно і відчуття відсутності страху перед покаранням, і зневагу до своїх підлеглих та керівників.

Це моя думка, але я її сьогодні усім нав’язую. Тому прошу про масовий перепост.

Микола САВЕЛЬЄВ, позивний «Волоцюга», ТРО

Р.S. З комплекту зимової форми особисто мені видали турецьку фліску, пару чорних зесеушних шкарпеток і теплий баф».

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