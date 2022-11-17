Українські захисники відбили 7 ворожих атак на Донбасі

На 267 добу війни російські окупаційні війська продовжують свої атаки на Донбасі, на лівому березі Херсонщини після успішних ударів ЗСУ посилюють фільтраційні заходи, мінують інфраструктурні об’єкти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 17 листопада.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські загарбники завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також минулої доби ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.

На інших напрямках агресор здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;

на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.

На Херсонському напрямку під артилерійським вогнем опинились Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.

Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів.

Також у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, два «Гради» та зенітний ракетний комплекс С-300. Рашисти втратили близько 100 осіб загиблими та пораненими.

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після того, як українські війська ефективно били по його позиціях. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вишки стільникового зв’язку.

«Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, в Енергодарі Запорізької області вилучено всі підручники з історії України для подальшого знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація минулої доби завдала ударів по двох позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

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