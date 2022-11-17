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Пряжа у Львові. Різновиди ниток для в’язання та їх особливості

Омелян Шевчук

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Пряжа у Львові була й лишається товаром номер один, коли мова заходить про домашнє або професійне рукодільництво. Попри те, що сьогодні одяг можна купити всюди, речі, створені власноруч, цінуються більше. А завдяки широкому асортименту пряжі ви зможете створювати як теплі, зимові, так і легкі речі на літо.

Різновиди ниток для в’язання та їх особливості

Сучасні пряжі можуть мати різну товщину, а ще – варіанти пофарбування, що дозволяють зробити її однотонною або ж комбінованою. Але основне, на що варто звернути увагу – це склад мотка, який може містити різні варіанти – від натуральних до штучних складників.

Пряжа у Львові, представлена у магазині «Золоте Руно», може бути створена з таких матеріалів:

  • Бавовна: універсальний, гіпоаллергенний та безпечний матеріал, який підходить для створення речей на будь-який сезон, й має дихаючі властивості;
  • Шерсть: шерстяна нитка – кращий вибір на холодний сезон, оскільки вона добре зберігає тепло, має безліч різновидів – альпака, мохер, ангора, меринос, кашемір тощо;
  • Акрил: повністю синтетичне волокно, яке відрізняється легкістю, еластичністю та гнучкістю, а ще – довговічністю, тому домішки з акрилу роблять пряжу більш міцною та стійкою до зносу;
  • Бамбук: відносно нова нитка, яка має легкий блиск, помірну вагу, й створюється з бавовняної основи або льону, що робить її зручною та міцною;
  • Віскоза: сучасне штучне волокно, яке створюється з целюлози, має легкий блиск, проводить повітря, допомагаючи відчувати комфорт в одязі, а ще відмінно тягнеться.

Аби правильно обрати нитку для певного виробу, потрібно розуміти його особливості та сезонність. Зимові речі краще створювати з більш теплих та пухнастих ниток, а літні – з тонких, наприклад, з натуральної бавовни.

Не варто обирати й дуже товсті нитки, особливо, якщо плануєте створити светр під верхній одяг. Не радимо й обирати виключно шерстяні пряжі, оскільки вони можуть деформуватись від вологи й сісти під час прання. На такий випадок оптимальним буде поєднання натуральної шерсті з будь-якою синтетикою, наприклад, з поліамідом або акрилом.

Купити пряжу у Львові у магазині «Золоте Руно»

У цьому онлайн-магазині для рукодільництва ви зможете купити пряжу відомих та якісних виробників, таких як Alize, Gazzal, YarnArt та інших.

Також доступні не лише пряжі, а й інші товари для рукоділля – гачки, голки, спиці, що допоможуть створювати якісний в’язаний одяг.

А для клієнтів магазину діє доставка по всій Україні!

 

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