Львів’ян запрошують на благодійний концерт «Дударик та Друзі»

У вівторок, 22 листопада, о 19:00 у театрі ім. М. Заньковецької відбудеться концерт «Дударик та Друзі». Цей концерт є одним із серії благодійних заходів, спрямованих на допомогу 24 ОМБР, повідомили у Львівській національній академічній чоловічій хоровій капелі «Дударик».

Дударик оголосив збір на багатофункційний безпілотник для військових 9 вересня. Мета збору – 2 млн грн. Музиканти вирушили у європейське турне, влаштували благодійні концерти у Польщі, Німеччині, Австрії, а також провели низку виступів у Львові.

Кошти на безпілотник вдалося зібрати достроково, однак збір продовжується.

«Ми з Вами впродовж двох місяців зібрали 2 мільйони гривень для розвідників 24 ОМБР. Невдовзі літачок виконуватиме бойові завдання вже на фронті. А концерт 22 листопада – це жест нашої віри і вдячності нашим військовим. Зібрані кошти підуть на забезпечення «зимових» потреб тієї ж 24 бригади», – розповів керівник капели Дмитро Кацал.

22 листопада разом з національною чоловічою капелою виступлять Соломія Чубай, Олег Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Марія Онещак.

Квитки доступні за посиланням: kasa.in.ua

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