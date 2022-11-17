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Гурт MBreeze вперше презентуює свою нову програму у Львові 

Андрій Котенський

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У неділю, 27 листопада, о 19:00 у !FESTrepublic відбудеться концерт поп-рок гурту MBreeze (ex Mountain Breeze). Артисти вперше презентують свою нову програму в місті Лева, повідомили організатори концерту VINIL Concert agency.

MBreeze є авторами хіта «Окупанту», який увійшов в ТОП-5 ротацій українського радіо, «Українцю», «Доні», а дует з Анною Трінчер «Ти робив мені каву» підкорює тренди YouTube.

«Ми вже давно плануємо зробити концерт у Львові, памʼятаємо наскільки кайфова там публіка. Та щоразу, як заплановуємо шоу, щось трапляється. В тому році це був Сovid, цієї весни початок повномасштабної війни. Цього разу ми підготувались і навіть прибуття прибульців не завадить нам зіграти нашу музику для публіки з міста Лева!», – сказав фронтмен гурту Олександр Біляк.

Варто відзначити, що з початку повномасштабної війни гурт MBreeze активно почав випускати пісні на підтримку українського народу та давати виступи на благодійних заходах для ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.

Квитки на концерт доступні за посиланням: lviv.karabas

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