Гаазький суд виніс вирок у справі МН17

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у збитті літака Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубінського та Леоніда Харченка, але виправдав Олега Пулатова. Їх засудили до довічного ув’язнення. Про це заявив суддя Гендрік Стейнхаус під час оголошення рішення суду у судовому комплексі Схіпхола, повідомляє Європейська правда.

Суд, зокрема, встановив, що Дубінський та Харченко функціонально були причетні до постачання з Росії ЗРК «Бук» для запуску ракети, а також до його евакуації. Перед цим суд підтвердив українську версію причин катастрофи MH17, зазначивши, утім, що основною ціллю мали бути українські військові літаки.

«Харченко прозвітував перед Дубінським про використання ЗРК і потім виконав вказівку про вивезення», – заявив суддя, наголосивши, що обвинувачувані знали, що запуск ракети призведе до смерті людей.

Зважаючи на тяжкість злочину і необхідність того, щоби родичі відчули встановлення справедливості, суд вирішив засудити Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув’язнення. Також Троє засуджених за збиття MH17 повинні виплатити 16 млн євро компенсацій.

Рівень співучасті Ігоря Гіркіна є іншим, але його суд також визнав винним. Так, суддя постановив, що Гіркін не давав розпорядження про збиття літака: «Гіркін відповідав за збиття українських літаків та гелікоптерів. Однак з перехоплених переговорів виходить, що Гіркін не знав, що була випущена ракета “Бук”, до її запуску. Через це ми не можемо говорити, що він був класичним співучасником».

«Вони винні 298 разів», – наголосив Гендрік Стейнхаус.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи «Бук».

«Немає доказів того, що Пулатов додав внесок у виконання завдання, яке дав Дубінському і Пулатову… Стосовно підозрюваного Пулатова суд вирішив, що не було функціональної прив’язки до цієї справи. На Пулатова не накладається жодна кримінальна відповідальність», – заявив суддя, додавши, що суд відхилив прохання прокуратури про арешт цього фігуранта справи.

Раніше Гаазький суд визнав, що Росія контролювала «ДНР” під час збиття лайнера MH17.

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