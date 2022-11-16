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ЗСУ відбили атаки поблизу 9 населених пунктів

Анастасія Диняк

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Російські окупанти намагаються укріпитися на лівому березі Дніпра. А також наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

15 листопада українські військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Натомість, ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення. Так , протягом минулої доби, окупанти завдали 43 авіаційних удари та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терни, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Курдюмівка, Озарянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новокалинове;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка;

на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Темирівка, Степногірськ, Білогір’я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль, Гуляйполе;

на Херсонському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах Іллінки, Дудчан, Качкарівки та Придніпровського.

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