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В Україні зросла кількість поранених дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок середи, 16 листопада, російські військові вбили 431 дитину в Україні, ще щонайменше 835 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 423, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Запорізькій – 70, Дніпропетровській – 31.

14 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 719 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 332 з них зруйновані повністю.

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