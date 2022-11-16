Росія втратила ще понад 600 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 82 710 військових, 2 871 танк, 278 літаків та 261 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 16 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 82 710 (+630) осіб,
- танків ‒ 2 871 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 797 (+24) од,
- артилерійських систем – 1 860 (+10) од,
- РСЗВ ‒ 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+1) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 360 (+9) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 525 (+14),
- Крилаті ракети – 474 (+75);
- Спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк