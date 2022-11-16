Росія втратила ще понад 600 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 82 710 військових, 2 871 танк, 278 літаків та 261 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 16 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 82 710 (+630) осіб,

танків ‒ 2 871 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 797 (+24) од,

артилерійських систем – 1 860 (+10) од,

РСЗВ ‒ 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 360 (+9) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 525 (+14),

Крилаті ракети – 474 (+75);

Спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.