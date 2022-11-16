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Росія тримає у морях більше ста ракет «Калібр», – ВМС

Ольга Денисяка

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Станом на 16 листопада Росія тримає у Чорному, Середземному та Каспійському морях кораблі з сотнею ракет «Калібр». Про це йдеться у Facebook Військово-Морських сил ЗСУ.

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп – до 4 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.

Також в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «калібр» загальний залп – 76 ракет; в Каспійському морі – 3 ворожих носія крилатих ракет «калібр», загальний залп – 24 ракети;

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 43 судна, з них 8 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 40 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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