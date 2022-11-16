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Рада просить виключити Росію з G20

Ольга Денисяка

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Верховна Рада закликала держави Групи Двадцяти виключити Росію зі складу цієї групи. Про нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«За» відповідну постанову №8203 проголосували 310 депутатів.

«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи…. Тобто зробити G19-ть», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада аргументувала це тим, що росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду. Також Рада наголошує, що обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами мають виключно терористичну мету.

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