Рада просить виключити Росію з G20

Верховна Рада закликала держави Групи Двадцяти виключити Росію зі складу цієї групи. Про нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

«За» відповідну постанову №8203 проголосували 310 депутатів.

«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи…. Тобто зробити G19-ть», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада аргументувала це тим, що росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду. Також Рада наголошує, що обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами мають виключно терористичну мету.

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