На війні Львівщина втратила ще одного захисника

На війні проти російських окупантів загинув 38-річний мешканець Жовківської громади Руслан Великий. Про це повідомив голова ОТГ Олег Вольський на своїй сторінці у Facebook.
У складі якого підрозділу воював Руслан Великий і коли саме загинув, поки не уточняють.
Відомо, що він був мешканцем села Стара Скварява, що біля Жовкви. Там воїна і поховають у четвер, 17 листопада. Чин похорону відбуватиметься у місцевій церкві святих апостолів Петра і Павла.
О 12:00 год. усіх закликають прийти прийти на центральну площу у Жовкві та попрощатись із полеглим захисником.
17 листопада у Жовківській громаді оголосили Днем жалоби.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба