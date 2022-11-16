На війні Львівщина втратила ще одного захисника

На війні проти російських окупантів загинув 38-річний мешканець Жовківської громади Руслан Великий. Про це повідомив голова ОТГ Олег Вольський на своїй сторінці у Facebook.

У складі якого підрозділу воював Руслан Великий і коли саме загинув, поки не уточняють.

Відомо, що він був мешканцем села Стара Скварява, що біля Жовкви. Там воїна і поховають у четвер, 17 листопада. Чин похорону відбуватиметься у місцевій церкві святих апостолів Петра і Павла.

О 12:00 год. усіх закликають прийти прийти на центральну площу у Жовкві та попрощатись із полеглим захисником.

17 листопада у Жовківській громаді оголосили Днем жалоби.

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