ОСТАННІ НОВИНИ

На війні Львівщина втратила ще одного захисника

Наталя Дуляба

|

На війні проти російських окупантів загинув 38-річний мешканець Жовківської громади Руслан Великий. Про це повідомив голова ОТГ Олег Вольський на своїй сторінці у Facebook.

У складі якого підрозділу воював Руслан Великий і коли саме загинув, поки не уточняють.

Відомо, що він був мешканцем села Стара Скварява, що біля Жовкви. Там воїна і поховають у четвер, 17 листопада. Чин похорону відбуватиметься у місцевій церкві святих апостолів Петра і Павла.

О 12:00 год. усіх закликають прийти прийти на центральну площу у Жовкві та попрощатись із полеглим захисником.

17 листопада у Жовківській громаді оголосили Днем жалоби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

всі статті
Львівський портал