Через ремонт частина Стрийського району буде без газу

У четвер, 17 листопада, в частині Стрийського району тимчасово вимкнуть газ через ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Стрийського відділення АТ «Львівгаз».

Так, зв’язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску тимчасово від’єднають від постачання газу селище Гніздичів, села Ганівці, Лівчиці, Руда та Покрівці.

Зазначимо, газопостачання припинять 17 листопада о 8:00 год., а відновлять після 17:00 год., в міру виконання робіт.

За даними «Львівгазу», без постачання залишаться близько 2150 абонентів.