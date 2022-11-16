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Через ремонт частина Стрийського району буде без газу

Анастасія Диняк

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У четвер, 17 листопада, в частині Стрийського району тимчасово вимкнуть газ через ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Стрийського відділення АТ «Львівгаз».

Так, зв’язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску тимчасово від’єднають від постачання газу селище Гніздичів, села Ганівці, Лівчиці, Руда та Покрівці.

Зазначимо, газопостачання припинять 17 листопада о 8:00 год., а відновлять після 17:00 год., в міру виконання робіт.

За даними «Львівгазу», без постачання залишаться близько 2150 абонентів.

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