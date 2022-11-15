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Правоохоронці знайшли вже 166 в’язнів, яких звільнили окупанти в Херсоні

Анастасія Диняк

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Вже 166 ув’язнених, яких російські окупанти випустили в Херсоні, повернули до слідчих ізоляторів Миколаївської та Одеської областей. Про це пише hromadske.

Так, за даними голови Національної поліції України Ігоря Клименко,  на території Херсонського СІЗО виявили особові справи ув’язнених. Наразі встановлюються списки арештованих та ув’язнених, яких російські військові відпустили на волю.

«Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі», – зазначив Клименко.

Голова Нацполіції додав, що загалом окупанти звільнили приблизно 450 людей. Також уточнюється інформація про кількість ув’язнених, засуджених до довічного ув’язнення.

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