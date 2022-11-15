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Павло Клімкін: «Китай не буде "здавати" російський режим»

Наталя Дуляба

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Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про значення зустрічі лідерів США та Китаю напередодні G20 на Балі і про подальшу долю Росії:

«Сьогодні хітом всіх ЗМІ стало обговорення рукостискання Байдена та Сі. Хто, з якої сторони і таке інше – дуже цікаво. А для нас важливо, що ця зустріч стала початком “світу без Путіна”.

Російський режим ще може накоїти чимало зла, але вищої ліги світової політики для Кремля немає. Рішення Путіна не з’являтися на саміті “Двадцятки” (навіть онлайн) тільки підкреслює це.

Очевидно, що Китай не буде “здавати” російський режим – це йому не вигідно, для чого втрачати молодшого партнера, який фактично стає васалом? В товаристві або тераріумі, називайте, як хочете, світових лідерів, Росія втратила свою гру, якою так пишалася, і стала “третім зайвим”.

Радіти зарано: Захід боїться неконтрольованого перезавантаження Росії, а незахідний світ хоче і надалі купувати її ресурси та продовольство.

Хороша новина у тому, що міжнародний престиж РФ не повернути, її більше не бояться і більше не поважають. Це не робить Росію менш небезпеченою, скоріше навпаки, але робить її набагато слабшою. І цей процес вже не зупинити. На міжнародній арені все менше Росії. І це дуже добре».

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