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Окупанти вбити 431 дитину в Україні

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 15 листопада щонайменше 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 431 дитина загинула та понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 422, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31. Всі дані ще установлюються. 

Стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів с. Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка.

14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик. 14 листопада біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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