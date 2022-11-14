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США запровадять санкції проти осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю

Ольга Денисяка

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Сполучені Штати запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військової техніки для Росії, яка веде війну в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

Йеллен повідомила журналістам, що санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників. Однак вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановано на вечір 14 листопада.

«Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль», — сказала Єллен журналістам.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії. Йеллен сказала, що це вже вплинуло на поле бою в Україні.

Зазначається також, що Росії вдалося закупити в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов’язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.

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